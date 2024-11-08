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19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

AA8 Kasım 2024 Cuma 15:54 - Güncelleme:
19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan lise öğrencilerinde dün akşam yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıktı.

Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, hastanede öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Polat, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, yapılacak tetkik ve gözlemlerin ardından taburcu edileceklerini bildirdi.

Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, lisede yatılı olarak öğrenim gören 19 öğrencinin sabah saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Açıklamada, "Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerimizin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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