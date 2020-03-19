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Güncel

19 yaşında hayatını kaybetti... Organları 5 kişiye hayat verdi

Çanakkale'de, 4 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Yunus Özen'in (19), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Özen, 5 hastaya umut oldu.

DHA19 Mart 2020 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 17:00
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Yunus Özen, 14 Mart günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özen’in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Gencin ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerine Özen’in bir böbreği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer böbreği ile karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi'nde, kalp ve akciğeri de Kartal Koşuyolu Kalp Damar Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı.

Başhekim Opr. Dr. Ufuk Tali, acılı aileye baş sağlığı dileyerek, "Özen ailesinin bu acılı süreçte göstermiş oldukları duyarlılığın herkese örnek teşkil etmesini diliyorum. Yunus Özen hayata veda ederken organları 5 kişiye umut olacak. Pek çok aile ona duacı olacak" dedi.

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