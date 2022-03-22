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Güncel

19 yaşındaki genç kız yurttaki odasında ölü bulundu

Samsun'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü olarak bulundu. Sinoplu olduğu belirtilen genç kızın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

IHA22 Mart 2022 Salı 14:58 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 14:58
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan özel bir yükseköğretim kız öğrenci yurdunda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ceydan Öztürk'ü (19) odasındaki yatağında hareketsiz halde fark eden arkadaşları, durumu yurt görevlilerine ve polise haber verdi. Yurda giden sağlık ekipleri ve polis, genç kızın öldüğünü tespit etti. Genç kızın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinoplu olduğu belirtilen genç kızın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Ceydan Öztürk'ün cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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