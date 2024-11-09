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  • 19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin ölümü: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin ölümü: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürülerek cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 13:26 - Güncelleme:
19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin ölümü: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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1974 doğumlu Fatma Alıç ile 1981 doğumlu olan ve Gülcan ismiyle bilinen kardeşi Fatma Alıç'ın 2005'te kaybolması ardından yapılan çalışmayla cesetlerinin dün Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesinde gömülü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Gazetecilerin hastane girişinde "Pişman mısınız?" sorusuna şüphelilerden M.D, "Pişmanım, alkolün etkisiyle yaptım. Bugüne kadar korktuğum için teslim olmadım. İkisini de ben öldürdüm" cevabını verdi.

- OLAY

İki kız kardeşin 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatmış, ekipler, kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada kazı yapmış, kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulmuştu.

Polis, Gülcan olarak bilinen Fatma Alıç'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı B.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirlemiş, operasyonla ilk etapta B.Y. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla kuzeni M.D'yi, ardından B.Y'nin dini nikahlı eşi Y.K. ile Y.K'nin kız kardeşi A.Y'yi gözaltına almıştı.

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