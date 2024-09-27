190 personel katıldı: Esenyurt'ta asayiş uygulaması

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince dün saat 20.00'de başlayan ve gece yarısına kadar süren 30 noktada gerçekleştirilen denetimlere, 95 araç ve 190 personel katıldı.

İlçedeki denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı.

Uygulama sırasında uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişiyle birlikte 4 kesinleşmiş hapis cezaları bulunan aranan şahıs yakalandı.

Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 kişiyle birlikte 70 gram mariuanna, 9,9 gram metamfetamin, 12,64 gram tütün am-2201 ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Ayrıca, üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi ile 4 yoklama kaçağı da yakalandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde de 12 araca 86 bin 851 lira para cezası kesildi.