1906 yılında 2. Abdülhamid inşa ettirmişti, restorasyonuna başlandı

AA 22 Aralık 2021 Çarşamba 15:47 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 15:47

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, tarihi okul binasının il merkezinde Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı statüsünde bulunduğu belirtildi.

Binanın restorasyon çalışmalarının başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzun yıllar Kocahıdır İlkokulu olarak hizmet vermekte iken okulun kapatılması ile bir süre Olgunlaşma Enstitüsü'nün kuruluş binası olarak hizmet veren tarihi binanın ihalesi ve yer teslimi tamamlanarak, tarihi kimliğine uygun bir şekilde restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına başlandı. Valimiz Sayın Osman Bilgin, projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e şahsı ve Kırklareli halkı adına şükranlarını sundu."

- TARİHİ OKUL BİNASI

2. Abdülhamid'in 1904 yılında yapılması için talimat verdiği, çizimleri kurmay binbaşı Neşet Bey tarafından yapılan ve 1906 yılında Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak hizmete giren bina, kentin Yunan işgaline uğradığı dönemde sıkı yönetim komutanları tarafından kullanıldı.

Kurtuluş Savaşı ile düşman işgalinden kurtarılan tarihi yapı, Kocahıdır İlkokulu olarak günümüze kadar hizmet verdi.

Duvarları kagir, döşemeleri ve merdivenleri ahşap karkastan oluşan dikdörtgen yapılı bina, heybetli görünümüyle dikkati çekiyor.

İki kollu merdivenle çıkılan binanın girişinde dört taş sütun üzerinde balkon bulunuyor. Pencereleri basık kemerli söveden oluşan ve iki kanatlı ahşap oyma gösterişli bir kapısı bulunan binanın iç mekanındaki zemin ve tavan ahşaptan oluşuyor.

Tarihe tanıklık eden bina, salgın döneminde "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllülerine ev sahipliği yaparak salgınla mücadelede önemli bir rol üstlendi.