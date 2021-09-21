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  • 1915 Çanakkale Köprüsü, yıllık 113 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlayacak
Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, yıllık 113 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlayacak

Bakan Karaismailoğlu: '(1915 Çanakkale Köprüsü) Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 113 milyon liraya ulaşacak.'

21 Eylül 2021 Salı 12:22 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 12:48
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