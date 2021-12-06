- "1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart'tan önce açmak için çalışıyoruz"

AA 6 Aralık 2021 Pazartesi 12:24 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 12:24

Hayrabolu-Tekirdağ Yolu Kandamış-Ortaca Köyleri Kesimi ve Tekirdağ Çevre Yolu Muratlı Köprülü Kavşak Kolu Açılış Töreni'ne katılan Karaismailoğlu, Tekirdağ ve ilçelerinin, tarım ve sanayiye eşsiz katkılar sunarak, Türkiye'nin kalkınması hamlesinde önemli rol oynadıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, ülkeye sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle değer katan Tekirdağ'ın, İstanbul ile ekonomiyi canlandıran çok önemli bir merkez konumunda olduğunu ifade etti.

Tekirdağ'ın, Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan kapısı olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Asya ve Avrupa arasındaki hem ticaret hem de kültür alışverişlerinin kavşak noktasındadır. Bütün bunlara, yıllara yayılan gelişimi de eklenince Tekirdağ, iktisadi ve kültürel önemini sürekli artıran bir şehir olma özelliğini korumaya devam etmiştir." diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Tekirdağ'ın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını, bu bilinçle çalışmaları 7 gün 24 saat hizmet esasına göre sürdürdüklerini dile getirdi.

Bugün tamamladıkları Hayrabolu-Tekirdağ Yolu kapsamındaki Kandamış-Ortaca köyleri arasındaki 7 kilometrelik kesim ile Tekirdağ Çevre Yolu üzerindeki Muratlı Köprülü Kavşak Kolu'nu açtıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Hatırlayın, yaklaşık bir yıl önce 28 Kasım 2020 tarihinde Hayrabolu'dan Kandamış'a kadar olan 13 kilometrelik kesimi yine sizlerle birlikte hizmete açtık. Bugün de Kandamış-Ortaca köyleri arasındaki 7 kilometrelik kesimi hizmete açmanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Hayrabolu-Tekirdağ yolunun tamamlanması ile 2x1 standardında ve 7 metre genişliğindeki mevcut yol standardı 2x2 şeritli BSK kaplamalı bölünmüş yol haline gelecek. Tekirdağ ile ülkemizde tarım ve hayvancılıkta önemli bir yeri olan Hayrabolu'nun ulaşımı, çok daha çağdaş, hızlı ve güvenli olacaktır."

Karaismailoğlu, projenin tamamı bittiğinde, Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule'ye ulaşımının kolaylaşacağını, bölgedeki ticaret hacminin artacağını, Tekirdağ'ın sosyoekonomik kazanımlarına yenilerinin ekleneceğini belirtti.

Tüm bunların yanı sıra bölgedeki seyahat süresinin kısalacağını, araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonlarının azalacağını ve vatandaşlara daha güvenli ulaşım imkanı tesis edileceğini anlatan Karaismailoğlu, ayrıca yol bakım ve işletme giderlerinden edilecek tasarruf, akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalma ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlarken nihai hedeflerinin,

milli ekonomik bağımsızlık yaklaşımını destekleyerek bütünsel kalkınmayı hayata geçirmek, halkın yalnızca bugünkü değil, gelecekteki refahını da güvence altına almak olduğunu aktardı.

- Malkara-Çanakkale Otoyolu, Avrupa yakasını Kuzey Ege'ye bağlayacak



Tekirdağ'ın büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak dev yatırımları hayata geçirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kısa adıyla Malkara-Çanakkale Otoyolu da bunlardan biri.

Toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara Çanakkale Otoyolu, ülkemizin Avrupa yakasını Çanakkale üzerinden Kuzey Ege'ye bağlayacak oldukça önemli bir projedir.

Sadece Tekirdağ değil, tüm Marmara Bölgesi ve ülkemiz açısından da büyük önem teşkil ediyor. Malkara-Çanakkale Otoyolu, tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile birleştiğinde Marmara Denizi'nin tamamı otoyollar ile çevrilmiş olacak ve Marmara Otoyol Ringi projesi de hayata geçecek. Bu üç otoyolun geçtiği güzergahlar İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ gibi önemli sanayi ve ticaret merkezlerinin bulunduğu hem yük hem de yolcu taşımacılığında trafik talebinin en yoğun olduğu karayolu koridorlarıdır."

- "1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart'tan önce açmak için çalışıyoruz"

Karaismailoğlu, bu projede büyük aşamalar kaydettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"13 Kasım'da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirdik. Otoyol çalışmaları kapsamında; proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey Kavşağı arasındaki 96,4 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 2 betonarme yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 40 üst geçit, 40 alt geçit ile 228 menfez, 11 kavşak tamamladık. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi ile gece gündüz çalışarak projemizin 18 Mart 2022'den önce hizmete girmesi için yapım çalışmalarını başarıyla sürdürüyoruz."

Karaismailoğlu, ulaşım ve altyapı projelerinin yalnızca teknik projeler ve mühendislik çalışmaları olmadığını belirterek, "Ulaşım ve altyapı projeleri, istihdam için, ticaret için, eğitim için, sosyal yaşam için taşıyıcıdır. Ülkemizin, milletimizin layık olduğu biçimde yaşamasının önündeki engellerin kaldırılmasıdır." sözlerini sarf etti.

Bunlardan birinin de geçen hafta, yap-işlet-devret, kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde ihalesi yapılan Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı projesi olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"765 milyon avro tutarındaki tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi 25 yıl olarak belirlendi. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027'den Aralık 2051'e kadar olan dönemi kapsamaktaydı. Açık artırmayla 19 tur süren ihalede, en yüksek teklifi KDV dahil 8 milyar 555 milyon avro ile TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı verdi. 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'i, 90 gün içinde peşin ödenmek üzere KDV dahil 2 milyar 138 milyon avro'dur. 'Sıfır garanti' taahhüdü ile Türk-Alman-Fransız ortaklığındaki yatırımcı tarafından 36 ayda tamamlanacak projemizle devletimiz ve milletimiz, yap işlet devret modeliyle hayata geçecek bir başka esere daha sahip olacak. Ekonomik büyümesi, güçlü ulaşım ağı ile bölgenin en önemli oyuncularından biri olan ülkemiz, yeni yatırımların ve iş birliklerinin de merkezi olmaya devam edecek. Antalya Havalimanı ihalesinin sonucu bunun en önemli örneklerinden biri. Yatırımcıları tehdit edenlere Antalya Havalimanı ders olsun."



- "Milletten aldığımızı millete verdik"



Bakan Adil Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletini milletinden kopartmak için uğraşanların, yıllar sonra helalleşmeyi aklına getirenlerin, milleti bölmek için uğraşanların, Türkiye'yi her fırsatta şikayet edenlerin, 'belediyeleri kalkındıracağız' deyip seçilip, hizmet etmeyi unutanların devri, Türkiye'de bitmiştir. Artık, güçlü devlet, güçlü millet, güçlü Türkiye devri başlamıştır. Devletin kurumlarını basıp, memurunu tehdit edenler, milletin düzenini bozmak isteyenler 2023'te cevabını alacaklar. Biz ise asıl işimiz olan, halka en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.



Bugüne dek milletin efendi, siyasi iktidarın hizmetkar olduğunu aklımızdan hiç çıkarmadık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu bir an olsun unutmadık. Milletten aldığımızı millete verdik. Toplumun kalkınmasını sağlayacak, refahı yükseltecek, ülkemizi dünyada lider konuma taşıyacak projelerden hiç vazgeçmedik. Hepsini bir bir tamamladık. Bundan sonra da bizi yolumuzdan boş sözlerle alıkoyamazlar. Biz bu milletin ve gelecek nesillerin hak ettiği hizmet için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmak için de her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, Tekirdağ'ın, ülkenin bu hedeflere ulaşmasında kilit rol oynayan önemli illerinden biri olduğunu vurguladı.

"Birlikte çalışacağız, daha çok çalışacağız. Üreteceğiz, daha çok üreteceğiz. Güçleneceğiz, çok güçleneceğiz. Büyüyeceğiz, daha çok büyüyeceğiz" diyen Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, yolları, havalimanlarını, limanları, tüm haberleşme, altyapı ve ulaşım projelerini, milli ekonomi ve milli bağımsızlığımızı tam anlamıyla tesis etmek için birer vesile kabul ediyoruz.

Yaptığımız her yolla, büyük-küçük her projeyle bu amaca bir adım daha yaklaşıyoruz.

Biz bu ülkeye, bu millete sevdalıyız. Bizi sevdamızdan da yolumuzdan da hiç kimse döndüremez. Çalışmalarımıza katkı ve destek sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayrabolu-Tekirdağ yolu inşa çalışmalarını başarıyla yürüten, projeyi bu aşamaya getiren en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, açılan ilk kesimin Kandamış-Ortaca Köyleri Kesimi ile Tekirdağ Çevre Yolu Muratlı Köprülü Kavşak Kolu'nun başta Tekirdağ olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Konuşmanın ardından Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan yolların açılış kurdelesini kesti ve işçilerle sohbet etti.

Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.

