1987 kışı geri mi dönüyor? Uzmanı cevap verdi

Hürriyet 22 Ocak 2022 Cumartesi 07:30 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 07:30

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, etkisine girdiğimiz soğuk hava dalgasının 1987 kışı gibi olmayacağını belirterek şunları söyledi: "87 kışı olağanüstü bir kıştı. Belki 150 yılda bir görülen bir kıştı. Şehrin üzerine 1 metreyi aşan Kar yağmıştı. Öyle bir kar artık mümkün değil İstanbul'da. 87'de İstanbul'un nüfusu 3-4 milyondu. Şimdi 20 milyon. 20 milyonun nefes alması bile yetiyor havanın ısınması için. Biz normal bir kış yaşayacağız. Sıcaklık 2 derece civarında olacak. Bunlardan son 10 senede 2-3 tane yaşadık. İstanbul'a kar cuma gecesi 24.00'dan sonra yağar. Cumartesi de yağar, akşamüstü ara verir. Aralıklılarla salı gününe kadar 4 gün sürer. Kar yüksekliği en fazla şehir içinde 4-5 cm olur."

İSTANBUL FELÇ OLMUŞTU

Hürriyet'in haberine göre, 1987 yılının Mart ayında İstanbul'u bir anda esir alan kar, iki hafta boyunca adeta kenti kilitlemiş, kaos ortamına neden olmuştu. 3 Mart'ta hava sıcaklığı bir gecede 9'dan eksi 5'e düşmüş, kar kalınlığı bir metreyi aşmıştı. Okullar tatil edilmiş, elektrik ve gaz kesintileri olmuş, hatta bazı fırınlar açılamadığı için ekmek sıkıntısı yaşanmıştı.

KARDA, BUZDA, AYAKTA VE HAYATTA KALMA REHBERİ

Tüm yurtta etkili olan kara kış, birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Balkanlar üzerinden daha da soğuk bir dalganın geleceği uyarısını yapan AFAD, buzlanma ve don tehlikesi ile kazalara karşı vatandaşların yapması gerekenleri sıraladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağını duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada "Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi var" denildi. Vatandaşların buzlanma, çığ ve don tehlikesi ile kazalara karşı alabileceği önlemler ise şöyle sıralandı:

KÜÇÜK VE DENGELİ ADIMLAR...

- Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın.

- Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durun.

- Vücudu sıcak tutacak elbiseleri tercih edin.

- Kayarak düşme tehlikesine karşı eller cepte yürümeyin.

- Küçük ve dengeli adımlarla yürüyün.

- Tabanı kaygan olmayan ayakkabı tercih edin.

- Cep telefonu bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjlarını dolu tutun.

- Radyo ve el feneri için yedek pil bulundurun.