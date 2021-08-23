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2 Ağustos'ta greve gitmişlerdi... Mahkeme dönmelerine hükmetti

Nijerya Sanayi Mahkemesi, doktorların, 2 Ağustos'tan bu yana maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ülke genelinde başlattığı grevi askıya alarak işe geri dönmeleri yönünde karar verdi.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:57 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:57
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Nijerya Sanayi Mahkemesi (NIC) Yargıcı John Targema, grevle ilgili Nijerya hükümeti tarafından yapılan tek taraflı başvuru neticesinde doktorların işe geri dönmelerine hükmetti.

Targema, ayrıca davadaki tüm taraflardan, bir sonraki duruşmaya kadar her türlü düşmanlıktan uzak durmalarını ve statükoyu korumalarını istedi.

Ülkede kolera ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken doktorlar, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 2 Ağustos'ta greve gitmişti.

Nijerya'da ocaktan bu yana 32 binden fazla kişiye kolera teşhisi konuldu ve 1100'den fazla kişi salgında hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 salgının başından bu yana 187 bin 23 kişi virüse yakalandı, bunlardan 168 bin 455'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 268 kişi yaşamını yitirdi.

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