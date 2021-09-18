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Güncel

2 askeri şehit etmişti... DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, Suriye'de iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 20:12 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 20:12
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın 2016'da iki askeri şehit etmesine ilişkin soruşturması kapsamında, dün polis ekiplerince olayın emrini verdiği iddiasıyla gözaltına alınan J.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

J.A.A, 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Zanlı, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.

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