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  • 2 aylık bebeğini döven cani babanın ifadesi isyan ettirdi
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2 aylık bebeğini döven cani babanın ifadesi isyan ettirdi

Gaziantep'te, ağladığı için 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ederek, 'Mama verdiğim sırada ağlayınca sinirlendim. Bebeği dövdüğüm için çok pişmanım.' dedi.

DHA1 Aralık 2021 Çarşamba 11:14 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 11:14
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Gaziantep'te fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı darbetti. Bebeğe şiddetin görüntülerinin sosyal medyada tepkiye yol açtığı olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç, tutuklandı.

Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Tutuklanan Yunus Göç emniyetteki ifadesinde bebeğine ağladığı için şiddet uyguladığını kabul ederek, "Çocuğu mama vermek için kucağıma aldım. Mama vereceğim esnada ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım" dedi.

Öte yandan Yunus Göç'ün daha önce eşi Semra Göç'e şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden uzaklaştırma aldığı, aile büyüklerinin araya girmesi ile şikayetten vazgeçildiği öğrenildi.

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