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2 Bakanlık ile 2 Müdürlüğe ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kahraman atandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Sakine Solmaz Haberal getirilirken, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Arı'nın ataması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.

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