2 Bakanlık ile 2 Müdürlüğe ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.