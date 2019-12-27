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2 bin 136 teğmen mezun oldu

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, “2 bin 136 teğmeni mezun etme gururunu yaşıyoruz” dedi.

27.12.2019  03:59 - Güncelleme: 27.12.2019  03:59

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu (KHO) Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Maltepe Yerleşkesi Komutanlığında düzenlenen mezuniyet töreninde, 1087’si piyade, 363’ü topçu, 128’i tankçı ve 558’i de diğer muhtelif sınıflar olmak üzere toplam 2 bin 136 teğmeni mezun etmenin gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.  

DİSİPLİNLİ, EĞİTİMLİ 

Genç teğmenlerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları subay niteliklerinin Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği, “Bir ordunun kuvveti subay ve komuta heyetinin kıymetiyle ölçülür” anlayışında geçtiğini belirten Yaralı, “Bu kapsamda Kara Harp Okulunda verilen eğitim öğretimin temel hedefi, aldığı görevi kanı ve canı pahasına da olsa eksiksiz yapan en üst düzeyde bilgiye sahip, disiplinli, eğitimli, gece ve gündüz her türlü şartta görev yapacak subaylar yetiştirmektir” dedi. Yaralı, “Sahip olduğumuz harp silah araç ve gereçleri dünyanın en gelişmiş ordularıyla baş edecek seviyede olup, bunların bir çoğu yerli ve öz imkanlarıyla yapılmaktadır” diye konuştu.

 

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