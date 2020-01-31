İSTANBUL 8°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9847
  • EURO
    6,621
  • ALTIN
    303.808
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2 bin 400 metre kablo çalan şüpheliler tutuklandı
Güncel

2 bin 400 metre kablo çalan şüpheliler tutuklandı

Çankırı’nın ilçelerinden 2 bin 400 metre kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

IHA31.01.2020  18:15 - Güncelleme: 31.01.2020  18:15

Alınan bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yapraklı ve Ilgaz ilçelerinde son zamanlarda meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarına karşı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, kimliklerini belirlediği H.T:, M.Ç. ve Y.K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yakalandıkları araçta yapılan aramalarda 1 adet demir kesme aleti ve 2 bin 400 metre bakır telefon kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri kadın 3 kişiden H.T. ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bedensel engelli oğlu için evinin balkonuna demirciye asansör yaptırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan'ı vuracaklardı, füze ellerinde patladı! Çok sayıda İranlı öldü
Suudi Arabistan'ı vuracaklardı, füze ellerinde patladı! Çok sayıda İranlı öldü

Suudi Arabistan'ı vuracaklardı, füze ellerinde patladı! Çok sayıda İranlı öldü

İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler
İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler

İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler

Perde arkası ortaya çıktı
Perde arkası ortaya çıktı

Perde arkası ortaya çıktı

Başkan Erdoğan'dan Arap ülkelerine 'Kudüs' tepkisi: Yazıklar olsun!
Başkan Erdoğan'dan Arap ülkelerine 'Kudüs' tepkisi: Yazıklar olsun!

Başkan Erdoğan'dan Arap ülkelerine 'Kudüs' tepkisi: Yazıklar olsun!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.