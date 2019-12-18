2 bin 400 okçuya ulaştık

18.12.2019 00:51 - Güncelleme: 18.12.2019 00:51

Okçular Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne Türkiye’nin 18. unsuru olarak kaydedilen Türk okçuluğuna ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz “Türk okçuluğu tarihi ve kültürel bir mirastır. İşte bu çok büyük kültürün yaşatılması adına 21 Şubat 2019’da federasyonumuz kuruldu. Çok kısa sürede tescilli kulüp sayısında 330 kulübe, lisanslı sporcu sayısında ise 2 bin 400 kişiye ulaştık. Türk okçuluğu, 2020 Okul Sporları takvimine eklendi. Ayrıca İstanbul’un 39 ilçesinde birer ilköğretim okulunda, Türk okçuluğu eğitimlerine başlanacak” diye konuştu.