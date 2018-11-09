Adana’da 2 bin 500 lira için 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Kasım’da merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emlakçı Ulaş C. (34), Muhittin B.’ye (37) kiraladığı bir iş yerinden komisyonu olan 2 bin 500 lirayı alamadı.

Bunun üzerine Muhittin B.’yi telefonla arayarak parasını istedi. Çıkan sözlü tartışma üzerine Ulaş Ç., beraberindeki Emrah Nuri O. (31), Murat B. (44), Ramazan B. (35) ile birlikte Muhittin B.’nin Metal Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine geldi. Otomobilden inen Ulaş Ç. ve beraberindekiler burada bulunan Özcan E. (20), Burhan E. (27) ve Mehmet Akif Yıldız’a (26) saldırdı.

İki grup arasında sopa ve silahlı kavga çıktı. Çatışma sonunda Mehmet Akif Yıldız başından vurularak hayatını kaybetti. Olayda 4 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis, bölgede yaptığı incelemede 30’a yakın boş kovan buldu.

Ayrıca, çevredeki iş yerlerine çok sayıda merminin isabet ettiği belirlendi. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavga eden iki gruptan 8 kişiyi gözaltına aldı. Yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye sevk edilen şüpheliler Özcan E., Ramazan B., Ulaş Can B. ve Emrah Nuri O. tutuklandı. Öteki zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.