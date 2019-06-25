30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7762
  • 6,5784
  • 265.058
  • 95.873
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

2 bin yıllık İncilleri satarken yakalanmışlardı, serbest bırakıldılar

Bursa'da alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 İncil'i satmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Değerinin 1 milyon 750 bin dolar olduğu belirtilen İnciller, Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa'da 4 kişinin, ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alıcı gibi davranarak, onlarla bağlantı kurdu. Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde buluşan sivil jandarma ekibi, yaklaşık 2 bin yıllık 2 İncil'i satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. İncillerin değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.
 
BİLİRKİŞİ, İNCİLLERİ İNCELEMEYE ALDI
 
Jandarma ekipleri tarafından muhafaza edilen İnciller, Bursa Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İncillerin tarihi ve değeri hakkında bilirkişi tarafından inceleme başlatılırken, 4 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristlere bir 'Pençe' daha! Sayı 9 oldu

Teröristlere bir 'Pençe' daha! Sayı 9 oldu

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Ruhani'den ABD'ye sert tepki: Yalan söylediğinin kanıtıdır

Ruhani'den ABD'ye sert tepki: Yalan söylediğinin kanıtıdır

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Atak pilotlarını önce teknoloji uçuracak

Atak pilotlarını önce teknoloji uçuracak

Kabine değişikliği iddialarına Başkan Erdoğan'dan yanıt

Kabine değişikliği iddialarına Başkan Erdoğan'dan yanıt

Türkiye'de ilk ve tek! 2 bin 600 yıl öncesine yolculuk

Türkiye'de ilk ve tek! 2 bin 600 yıl öncesine yolculuk

Ülke bayrakları bir anime karakteri olsaydı nasıl görünürdü?

Ülke bayrakları bir anime karakteri olsaydı nasıl görünürdü?
 

POPÜLER HABERLER

Irak yönünden Suriye´ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Irak yönünden Suriye´ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Türkiye'den S-400 tehditlerine net cevap

Türkiye'den S-400 tehditlerine net cevap

Öğrenci evinde başladılar siparişlere yetişemiyorlar

Öğrenci evinde başladılar siparişlere yetişemiyorlar

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA