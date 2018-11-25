2 bin yıllık 'Kandıra bezi'ni yeni ustalar yaşatacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce açılan kursta, Anadolu'da 2 bin yıllık geçmişe sahip olan, dayanıklılığıyla bilinen ve halk arasında "Kandıra bezi" olarak tanınan keten bezinin üretiminin unutulmaması için yeni ustalar yetiştiriliyor.

"Çalı yırtmaz" diye adlandırılan "Kandıra Bezi"nde yaşanan usta sıkıntısını gidermek amacıyla açılan kursa katılan kadınlar, hem meslek sahibi oluyor hem de dokudukları bezleri satarak gelir elde etmeyi planlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) kapsamında Kandıra ilçesinde verilen eğitim sayesinde, keten bitkisinin ekiminin azalmasıyla unutulmaya yüz tutan Kandıra bezi, yeniden hayat bulacak.

Kurs eğitmeni Zülfiye Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun 1 Ekim'de başladığını, kadınların kursa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kursa İzmit ilçesinden gelen kursiyerin de bulunduğunu aktaran Soylu, 2 grup halinde 30 kişiye eğitim verdiklerini kaydetti.

"Unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatı"

Soylu, Kandıra bezinin birçok özelliğinin bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kandıra bezinin özelliği, Şile bezinden biraz daha kalın olması ve ketenin daha yoğun olması. Kandıra'nın yöresel ürünü bu. Kandıra bezini yaşatacak çok kadın var. Unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatı. İnşallah Kandıra'mız bunu tekrar kazanır. Öğrencilerim çok istikrarlı. Kursun bitmesinin ardından kadınlarımıza bir istihdam, bir gelir kapısı olacağına inanıyorum. Kursiyerlerimiz arasında kendine atölye açmak isteyenler de var. Bundan para kazanacaklarına inanıyorum."

"Çocukluğumuzda bu keteni anneannem ekerdi"

Kursiyer Emine Gülsever de kursa çok severek geldiğini belirterek, "Çocukluğumuzda bu keteni anneannem ekerdi, biz onlarla birlikte yolardık. Onu döver çıkarırdık, mengenezlerde yapardık. Ondan sonra işlenirdi. Bez haline getirirdik. Ayağımızdan tepemize kadar ketenden olan şeylerden giyinirdik. Ben çok meraklıydım. Bu geleneği, inşallah devam ettireceğiz, Anneannem, babaannem, Kandıra bezinden çarşaf yapardı, ayağına pantolon, gömlek yapardı. Başlarındaki örtü de bu dokumadandı. Kandıra bezine sahip çıkacağız." şeklinde konuştu.

"Bütün Türkiye'ye Kandıra bezimizi tanıtacağız"

Sema Uçar da çocukluğunda Kandıra bezinin yoğun olarak kullanıldığını, aile büyüklerinin Kandıra bezi dokuduğunu ifade etti.

O dönem tezgahların farklı olduğunu anlatan Uçar, "Kursa koşarak geldim. Bütün Türkiye'ye Kandıra bezimizi tanıtacağız. Kandıra bezi yazın serin tutuyor insanları, kışın da sıcak tutuyor. En önemli özelliği doğal olması." dedi.

Bedriye Akçay da Kandıra bezine sahip çıkmak için kursa katıldığını kaydederek, Kandıra bezinin doğal, sağlıklı ve organik olduğunu söyledi.

KOMEK idarecisi Serap Kılıç ise Kandıralıların, Kandıra bezine ve kültürüne sahip çıktığını kaydederek, "Elde ettiğimiz ürünlerden tasarımlar yapmayı planlıyoruz. Bunlardan hediyelik eşyalar, örtüler, çantalar, magnetler yapacağız. Kursiyerlerimizden bazıları atölye açmayı planlıyor." dedi.