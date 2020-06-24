2 bin yıllık mezarı define için tahrip ettiler! Polis suçüstü yakaladı

DHA 24 Haziran 2020 Çarşamba 12:41 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 12:41

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında, Oğuzeli ilçesine bağlı Sinan Mahallesi’nde boş arazide kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden polislerin düzenlediği operasyonda, yer altında bulunan 3 odalı Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezarı tahrip eden 6 kişi, suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı.