Samsun'da 2 çocuk babasının iş yerinde cansız bedeni bulundu

Terme ilçesinin Fenk Mahallesi Çarşamba Caddesi'ndeki kargo firmasına ait şubede kurye olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Uğur A. (37), dün akşam evine dönmezken, sabah iş yerine gelen mesai arkadaşları da Uğur A.'nın cansız bedenini iple tavana asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, acı haberi alıp iş yerine gelen Uğur A.'nın yakınları da sinir krizi geçirdi. Uğur A.'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 2 çocuk babası Uğur A.'nın intihar ettiği düşünülüyor.

Öte yandan Uğur A.'nın sosyal paylaşım sitesi hesabından saat 04.25'te kendi fotoğrafını paylaştığı görüldü.