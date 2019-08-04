2 dev açılış: Sağlık ve ulaşımda büyük hizmet

İstanbul ile İzmir arasındaki karayolu mesafesini 3.5 saate düşürecek otoyolun 192 kilometrelik mesafesinin açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 15.00'de gerçekleştirilecek. Böylece Marmara Bölgesi ile, Batı Ege ve Batı Akdeniz aksı birbirine otoyol ile bağlanmış olacak.

2010'DA BAŞLANDI

Önceki gün otoyolda incelemelerde bulanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını hatırlatarak "2019 yılına geldik, tamamlanma aşamasındayız. Bugüne kadar projemizde bazı kesimler trafiğe açılmıştı, geçtiğimiz yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılmıştı. 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi hizmete açacağız" diye konuştu.

MALİYETİ 11 MİLYAR DOLAR

Yap-İşlet-Devret finansman modeliyle inşa edilen İstanbul-İzmir Otoyolu, 426 km. Kapsamında Osmangazi Köprüsü’nün de yer aldığı otoyol projesinin yatırım tutarı finansman maliyeti dâhil 11 milyar dolar. 384 km Otoyol ve 42 km Bağlantı Yolu olmak üzere toplam 426 km uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu güzergâhı, Anadolu Otoyolu üzerinde yer alan Gebze Köprülü Kavşağı’ndan Ankara istikametinde yaklaşık 2.5 km ileride yapılan Muallimköy Kavşağı ile başlayıp, Dilovası – Hersekburnu arasında inşa edilen Osmangazi Köprüsü ile İzmit Körfezini aşmakta ve Yalova – İzmit Devlet Yoluna Altınova Kavşağı ile bağlanıp, Devlet Yoluna paralel ilerliyor. Orhangazi Kavşağı’ndan sonra Gemlik İlçesinin güneyinden devam eden güzergâh, Ovaakça mevkiinde Çağlayan kavşağında Bursa Çevre Otoyolu’na bağlanıyor. Proje güzergâhı, Bursa Batı Kavşağını takiben devam eden kesimlerde Uluabat Gölü’nün kuzeyini kat ederek Karacabey’den itibaren güney-batıya yönelmekte, Susurluk ve Balıkesir’in kuzeyinden Savaştepe’ye, devamında Soma-Akhisar-Saruhanlı-Turgutlu ilçeleri civarından geçerek İzmir-Ankara Devlet Yolu’na paralel ilerlemekte ve Karasuluk mevkiinde İzmir Çevre Yolu üzerindeki Otogar Kavşağı’nda son buluyor.

BURSA ŞEHİT HASTANESİ AÇILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesinin açılışını yapacak. Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda bulunan ve yapımı 2 yılda tamamlanan Türkiye’nin 10’uncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi’nin bünyesinde 6 farklı branş hastanesi hizmet verecek. Genel hastane 308, kadın doğum çocuk hastanesi 222, kalp damar hastanesi 271, onkoloji hastanesi 254, fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi (FTR) 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) hastanesi ise 100 yatak kapasiteli. Hastanede toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yatak kapasiteli çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi mevcut. 475 bin metrekare kapalı alana sahip Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz günü hasta kabulüne başladı. Hastanede ilk on beş günde bin ameliyat, 200 doğum gerçekleşti. 45 bin hasta ayaktan, 6 bin hasta ise yatarak tedavi gördü. Hasta kabulü öncesi hastanede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ziyaretinde şunları kaydetti; “Şehir hastanelerini ileri teknolojisiyle, branş çeşitliliğiyle ve disiplinleriyle en son noktada hizmet veren, hastanın başka bir merkeze veya ile sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz. Bursa Şehir Hastanemiz de Güney Marmara bölgesinde 5.5 milyona yakın vatandaşımıza son noktada hizmet verebilecek bir hastane olarak planlandı.”