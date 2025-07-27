Antakya ilçesi ile Arsuz ilçesi arasındaki mesafeyi 76 kilometreden 55 kilometreye düşüren Serinyol-Madenli Yolu'nun Açılış Töreni, Antakya Tahtaköprü Mahallesi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla HBB Mehteran Takımı'nın gösteri ve marşlarıyla bayram havasında gerçekleşti.

HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen törene; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel; MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, SP Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, il protokolü, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende yolun yapım sürecini anlatan "Bir Yol Hikayesi" adlı belgesel gösterimi, katılımcılara duygusal ve gururlu anlar yaşattı.

Öte yandan hizmete açılan ve bölge için büyük öneme sahip olan Serinyol - Madenli yolunun CHP'li Lütfü Savaş'ın 2 seçim döneminde vaadi olması ve projeyi hayata geçirememesiyle de biliniyor.

"TÜM BİLGİM, BİRİKİMİM VE KENDİMİ ROL MODEL ALDIĞIM KİŞİ CUMHURBAŞKANIMIZ, KENDİLERİ NASIL İSTANBUL'U AYAĞA KALDIRDIYSA BİZ DE HATAY'I AYAĞA KALDIRIYORUZ"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, hizmete açılan Serinyol - Madenli yolunun önemine değinerek "Hayırlı uğurlu olsun. Hatay'ımızın en önemli gündem yoluydu bu yol. Biz göreve geldikten bugüne üç tane böyle yol açtık. Bunlardan ilki Samandağ - Arsuz yoluydu. Bu yolu 35 günde geçen yıl hizmete açmıştık. İkincisi Gedik, Atik, İskenderun ve Sarımaz'ı bağlantı yollarıydı. Üçüncüsü ve en önemlisi de bu yoldu. Sekiz ay gibi kısa bir sürede yolumuzu tamamladık ve hizmete açtık. Tamamen Hatay Büyükşehir Belediyemizin ekiplerinin çalışmalarıyla yapıldı, hepsine teşekkür ediyorum. Yolumuzu açtık, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii devletimizin de burada büyük yatırımları var. Hatay'da dağın iki yakasını birbirine birleştiren iki tane tarihi tünel yapılıyor. İnşallah onlar da bir tanesi 2028 yılında diğeri de 2030 yılında tamamlanacak. Onlar da hizmete girince bambaşka bir Hatay olacak. Ben, siyaseti Cumhurbaşkanımızdan öğrendim ve kendisiyle siyasete başladım. Tüm bilgim, birikimim ve kendimi rol model aldığım kişi Cumhurbaşkanımız, kendileri nasıl İstanbul'u ayağa kaldırdıysa biz de Hatay'ı ayağa kaldırıyoruz" dedi.