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2 firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Finike ilçesinde, uygulama noktasında polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 2 firari hükümlü yakalandı.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 11:39 - Güncelleme:
2 firari hükümlü yakalandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Bulvarı'nda yapılan uygulamada 07 AYD 570 plakalı aracın sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu.

Polis ekiplerinin uyarısına uymayan ve aracıyla geri kaçmaya çalışan sürücü durduruldu.

Yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü İ.Ç. ve araçtaki E.Ç'nin, dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Abartı egzoz ve eksikleri nedeniyle araç trafikten men edildi, sürücüye 60 bin lira ceza kesildi.

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