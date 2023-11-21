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2 fotoğraf arasındaki farkı bulun! Buldan, Özel'i fotoğraf karesinden çıkardı

Türkiye'ye ‘işgalci' diyen Pervin Chakar'ın konserine CHP Genel Başkanı Özel ile birlikte giden HEDEP'li Pervin Buldan, paylaştığı fotoğrafta Özel'e yer vermedi.

21 Kasım 2023 Salı 08:28 - Güncelleme:
2 fotoğraf arasındaki farkı bulun! Buldan, Özel'i fotoğraf karesinden çıkardı
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CHP Genel Başkanı Özel ile HEDEP'li Pervin Buldan "Türkiye'ye işgalci" diyen Pervin Chakar'ın konserinde görüntülendi. Geceyle ilgili paylaşım yapan Buldan, Özel'i fotoğraf karesinden çıkardı.

HEDEP için "Gözümün önünde suç işlemedikleri için şeytantaştıramam" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HEDEP Milletvekili Bervin Buldan'la "Türkiye'ye işgalci" diyen opera sanatçısı Pervin Chakar'ın konserini izledi.

Özel konser sonrası sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı: "İstanbul Kadıköy'de Süreyya Opera Sahnesi'nde ünlü soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa'nın 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katıldık. Sn. Chakar'ın performansı kadar verdiği barış kardeşlik mesajları ve deprem acımızı paylaşması da etkileyiciydi."

Özel, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı HEDEP milletvekili Pervin Buldan'ın da olduğu birden fazla foto da paylaştı.

Aynı karelerde CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

CHP'Lİ İSİMLERİ SİLDİ

Pervin Buldan da aynı konserle ilgili paylaşımda bulundu. Buldan'ın paylaşımında fotoğrafın orijinal halinde yer alan Özgür Özel ve Özgür Çelik yoktu.

Pervin Buldan'ın neden Özgür Özel ve Çelik'i fotodan çıkardığı merak uyandırdı.

Konuyu HEDEP yetkilileri ve Pervin Buldan'ın danışmanına sorduk. Buldan'ın danışmanı "özel bir nedeni yok" demekle yetindi.

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