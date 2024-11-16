Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Y.E'den haber alamayan ailesi, durumu komşularına bildirdi.

Genç kızın kaldığı eve giden komşuları, Y.E. ve arkadaşı R.K.Y'yi (15) yerde hareketsiz yatarken buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, silah yarası olan Y.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.K.Y. de kurtarılamadı.

Cesetler, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Tekirdağ'da 2 genç kızın kaldıkları evde silahla vurulmuş halde bulunmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında mevcut delillerin titizlikle değerlendirildiğini belirtti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında olay yerine ilişkin kamera görüntülerinin alındığını, şahısların adli muayene işlemlerinin yaptırıldığı ve barut artıklarının aldırıldığı ifade edildi.

Yapılan soruşturmada, ilk bulgulara göre R.K.Y'nin, Y.E'nin babasına ait olan ve ruhsatı bulunmayan tabanca ile önce Y.E'yi başından vurduğu, akabinde de kendisini başından vurmak suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda hayatını kaybeden Y.E isimli şahsın telefonunun incelemesinde son olarak Kastamonu ilinde ikamet eden Y.A isimli şahısla konuştuğu tespit edildi. Y.A'nın kolluk kuvvetlerince alınan ifadesinde özetle, Y.E isimli şahısla yaklaşık üç ay kadar önce sosyal medya üzerinden yazışmaya başladıklarını Y.E'nin hayatında sorunlar olduğu, kendisine zarar vermek için silah kullanmayı öğrendiği, babasının evde bulunan tabancası ile kendisini vuracağını söylediği son olarak olay günü 10.30'da telefonda görüştüklerinde Y.E'nin kendisini öldüreceğini, bu konuda arkadaşı olan R.K.Y'yi kendisine yardım etmesi için çağıracağını söylediğini beyan etti.

Yapılan soruşturma ve mevcut delillerle birlikte incelendiğinde gerek Y.E ve R.K.Y'nin yatış pozisyonları, şahıslar arasında olay öncesine dayanan herhangi bir husumet bulunmaması kamera görüntüleri incelendiğinde olaya müdahil olan üçüncü bir şahsın bulunmadığı anlaşılmakla. R.K.Y'nin önce Y.E'yi başından vurduğu sonra da kendi kafasına ateş etmek suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği soruşturmanın titizlikle devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."