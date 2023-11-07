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  • 2 gencin ölümüne sebep olmuştu... Alkollü sürücü hakim karşısında
Güncel

2 gencin ölümüne sebep olmuştu... Alkollü sürücü hakim karşısında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisinin otomobille çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan alkollü sürücünün yargılanmasına başlandı.

AA7 Kasım 2023 Salı 23:05 - Güncelleme:
2 gencin ölümüne sebep olmuştu... Alkollü sürücü hakim karşısında
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Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, hayatını kaybeden lise öğrencileri İklim Göksu Dönmez (17) ile Emre Çakıl'ın yakınları (17), tutuklu sanık F.A. (27) ve taraf avukatları katıldı.

Sanık F.A, emniyetteki "domuza çarptığımı sandım" şeklindeki ifadesinin doğru olmadığını savundu.

Olay günü neye çarptığını hatırlamadığını ve yaşananlardan dolayı üzüntülü olduğunu söyleyen F.A, "Kazadan sonra korktuğum için duramadım ve kaçtım. Gençleri fark etmemiştim. Sonra eve gittiğimde gözyaşları içinde kaldım. Kaza istemeden oldu. Ailelerden özür diliyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip kazayla ilgili bilirkişi raporu ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yabancı plakalı otomobil, 15 Ekim'de Kervansaray Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan lise 12. sınıf öğrencileri İklim Göksu Dönmez ile Emre Çakıl'a çarpmıştı. Kazada iki genç olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından park halinde bulunan otomobilin sürücüsü F.A'nın, 2,55 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, tutuklanan sürücü hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.

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