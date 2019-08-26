2 günde 26 PKK’lı  etkisizleştirildi

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda terör örgütü PKK’nın beli kırıldı. Dağları teröristlerden temizleyen Mehmetçik, PKK’ya sınır ötesinde de aman vermedi. Milli Savunma Bakanlığı son iki günde yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı: 26 terörist etkisiz hale getirildi.

3’ÜNCÜ PENÇE VURULUYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Sinat bölgelerindeki PKK’lı teröristlere yönelik başlatılan Pençe 3 Harekâtı, 3’üncü gününde devam ediyor. Şırnak’tan havalanan helikopterler, terör hedeflerini imha ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nce 27 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Avaşin ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe Harekâtı başlatıldı. Harekâtın kapsamı genişletilerek 12 Temmuz’da yine Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki terör hedeflerine yönelik Pençe 2 Harekâtı başlatıldı. Karadan ve havadan sürdürülen 2 harekât kapsamında, aralarında terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu toplam 80 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda sığınak, barınak, silah mevzi ve mağara da imha edildi.

IRAK’IN KUZEYİ PKK’YA DAR EDİLDİ

TSK, sınır güvenliğini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Ağustos’ta ise bu kez Şırnak ile Hakkari’nin karşısında bulunan Irak’ın Haftanin ve Sinat bölgelerine Pençe 3 Harekâtı başlattı. Kara havacılık unsurları, Türk Hava Kuvvetleri jetleri ile İHA ve SİHA’ların da kullanıldığı harekât kapsamında 9 terörist etkisiz hale getirilirken, silah mevzi, barınak ve mağaralar imha edildi. Operasyonun sürdüğü bölgenin karşısında bulunan Şırnak’ta ise helikopter trafiği yaşandı. Şırnak’ta konuşlu 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’ndan havalanan çok sayıda ATAK ve Sikorsky helikopterlerin operasyonun yürütüldüğü Haftanin ve Sinat bölgelerine uçtuğu görülürken, terör hedeflerinin vurulduğu belirtildi.

KÖKLERİNE KIRAN GİRDİ

İçişleri Bakanlığı ‘Kıran Operasyonu’ kapsamında toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Hakkari-Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.