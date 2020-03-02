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2 gündür kayıp olan kişi ölü bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emin Kaymaz (95), Merkez İçme Suyu Deposu mevkisinde bir duvar kenarında ölü bulundu.

DHA02 Mart 2020 Pazartesi 17:04 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 17:04

Çırpan Mahallesi'nde oturan Emin Kaymaz, cumartesi günü dolaşmak için evden çıktı. Kaymaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, meraklanınca durumu, polis ve jandarma ekiplerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, herhangi bir ize rastlayamadı.

Bugün saat 16.00 sıralarında, fotoğraf çekmek için Mustafakemalpaşa Merkez İçme Suyu Deposu mevkisine giden 2 kişi, duvarın kenarında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisin kontrolünde bu kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede ise cesedin Emin Kaymaz'a ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaymaz'ın cesedi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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