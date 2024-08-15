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2 ilde düzensiz göçmen operasyonu

İzmir açıklarında 71 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla açıklarında ise 114 düzensiz göçmen kurtarılırken, 16 göçmen yakalandı.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 07:24 - Güncelleme:
2 ilde düzensiz göçmen operasyonu
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İzmir açıklarında 22'si geri itilen 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8'i çocuk 22 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Karaburun ile Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen lastik botlardaki 20'si çocuk 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

- 32 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun açıklarında ise durdurdukları lastik bottaki 11'i çocuk 32'i düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

MUĞLA

Muğla açıklarında 114 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortaca ve Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 6 can salı içerisinde, aralarında çocukların da olduğu 101 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında motor arızası yaparak sürüklenip yardım talebinde bulunan 13 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Ayrıca Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından tespit edilen lastik bottaki 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik botta, göçmen kaçakçısı şüphelisi olduğu tespit edilen 1 kişi de yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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