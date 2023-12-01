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2 ilde sahte rapor operasyonu

Aydın merkezli düzenlenen sahte rapor operasyonunda Aydın ve Afyonkarahisar'da 15 kişi gözaltına alındı.

AA1 Aralık 2023 Cuma 10:38 - Güncelleme:
2 ilde sahte rapor operasyonu
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Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerin, yerlerine "joker" tabir edilen kişileri sokarak hastanelerden usulsüz heyet raporu aldıkları, bu raporlarla engelli indiriminden yararlandıkları ya da yaşlı aylığı aldıkları belirlenen ve bu kişilere aracılık eden şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Aydın ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarda "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda evrak ve dijital materyallere el konuldu.

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