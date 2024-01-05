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2 ilde suç örgütüne operasyon! 8 tutuklama

Zonguldak merkezli 2 ilde düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA5 Ocak 2024 Cuma 23:25 - Güncelleme:
2 ilde suç örgütüne operasyon! 8 tutuklama
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Ocak'ta, "tefecilik yaparak para aklayan" suç örgütüne yönelik Zonguldak ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen soruşturmada, Zonguldak'ta 19, Ankara'da 30 olmak üzere toplam 49 şüpheli yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kamuyu zarara uğratan suç örgütünün toplam 320 milyon lira tutarında tefecilik yaptığı ve "kara para akladığı" tespit edildi.

Şüphelilere "suç örgütü kurma", "suç gelirlerini aklama", "tefecilik", "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından işlem yapıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 18 şüpheli, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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