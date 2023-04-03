İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2023 Pazartesi / 13 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1982
  • EURO
    20,7876
  • ALTIN
    1206.66
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

2 ilde terör operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman aktardıkları tespit edilen 19 şüpheli İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

IHA3 Nisan 2023 Pazartesi 09:42 - Güncelleme:
2 ilde terör operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde İstanbul'da faaliyet gösterdikleri, örgütün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetinde bulundukları ve yapılan iletişim tespitinde suç unsuru görüşmeleri yaptıkları belirlendi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul'un Esenyurt, Kağıthane ve Beylikdüzü'nde, ayrıca İzmir'de tespit edilen 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

  • terör operasyonu
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.