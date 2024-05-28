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2 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Mayıs 2024 Salı 11:39 - Güncelleme:
2 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a bağlı olarak yasa dışı mescit ve medreselerde görev alan 17 şüphelinin, örgütün faaliyet gösterdiği ülkelere eleman aktardığı tespit edildi.

DEAŞ'ın taban kazanması ve örgütsel propaganda amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığı belirlenen şüphelilerin, ayrıca örgütle bağlantısı olan ailelere yardım yaptıkları da anlaşıldı.

Savcılığın 17 şüphelinin yakalanması için verdiği gözaltı kararının ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Balıkesir'de düzenledikleri operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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