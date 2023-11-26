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2 ilimizden acı haber! AFAD açıkladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 16 ilde olumsuz hava koşullarının sebep olduğu olaylardan etkilenen 198 kişinin kurtarıldığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Sinop'un Erfelek ilçesinde fırtına nedeniyle bir yapıdaki çökmede enkaz altında kalan 1 vatandaşın, Konya'da ise ahıra sığınan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca Ankara, Şereflikoçhisar'daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerin yaralandığı kaydedildi.

AA26 Kasım 2023 Pazar 19:13 - Güncelleme:
2 ilimizden acı haber! AFAD açıkladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, yurt genelindeki olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olaylarının yaşandığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilde turuncu, 29 ilde sarı uyarı verildiği, valilik, kaymakamlık, il AFAD müdürlükleri ile vatandaşlara uyarı mesajı gönderildiği anımsatılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yağış uyarısı yapılan illerimizden şimdiye kadar 1492 ihbar alınmış olup, ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmekte. Söz konusu ihbarların; 440 adedi İzmir, 345 adedi Antalya, 146 adedi İstanbul'dan geldi."

ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA 4 ASKER YARALANDI

Açıklamada, Sinop'un Erfelek ilçesinde fırtına nedeniyle bir yapıdaki çökmede enkaz altında kalan 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, Ankara, Şereflikoçhisar'daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerin yaralandığı kaydedildi.

Konya'da da aşırı yağıştan korunmak için ahıra sığınan 5 vatandaşın, burada meydana gelen göçüğün altında kaldığı, 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, yaralanan 4 kişinin hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Giresun'da ise çatı uçması sonucunda 2 vatandaşın yaralandığı duyuruldu.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumlarla birlikte olaylara 918 personel, 174 araç ile müdahale edildiği, yapılan çalışmalar sonucunda 16 ilde 198 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

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