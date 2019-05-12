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2 inşaat işçisi üniversite kampüsünde intihar girişiminde bulundu

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Doğu Kampüsü içinde devam eden yurt inşaatında çalışan 2 inşaat işçisi intihar girişiminde bulundu. Metrelerce yükseklikteki inşaat vinci üzerine çıkarak, paralarını alabilmek için böyle bir yola başvurduklarını savunan işçiler, daha sonra orta yolun bulunmasıyla aşağı indirildiler.

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Edinilen bilgiye göre olay, SDÜ Doğu Kampusu’ndeki yurt inşaatında çalışan işçiler paralarını alamadıkları gerekçesiyle metrelerce yükseklikteki vincin üzerine çıktı.
 
Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Olay yerine ulaşan ekipler, dakikalarca işçileri aşağı indirmek için büyük çaba sarf ettiler.
 
Polisin iknalarına yanıt vermeyen 2 işçi, bir süre sonra kendileri gibi merdivenden vince çıkan arkadaşları ile bir süre konuştu.
 
İkna olmayan işçiler bulundukları yerde durmaya ısrarla devam edeceklerini belirtirken, bir süre sonra işveren temsilcisiyle telefonla görüşerek, paralarını alacaklarının beyan edilmesi üzerine bulundukları yerden indiler.
 
Polisin tutanak tuttuğu olay sonrasında, vinçte üşüyen işçiler sıcak bir ortama alınarak maaş görüşmesine geçtiler.

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