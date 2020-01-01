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Güncel

2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin ve 30 gram esrar çıktı

KARS'ta, İran uyruklu 2 şüphelinin bağırsaklarında, kapsül içinde 150 gram metamfetamin ve 30 gram kubar esrar taşıdıkları ortaya çıktı.

DHA01.01.2020  11:50 - Güncelleme: 01.01.2020  11:50

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ihbar edilen 04 plakalı taksiyi takibe aldı. Trafik uygulama noktasında durdurulan otomobilde bulunan İran uyruklu A.H.Z.B. ve H.B. ile Türk vatandaşı E.A.'nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucuya rastlanmadı. İranlılar, şüpheli hareketleri üzerine Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çekilen röntgen filminde, ikilinin bağırsaklarında kapsüller olduğu görüldü. İlaç verilerek doğal yollarla çıkmaları sağlanan kapsüllerde 150 gram metamfetamin ile 30 gram kubar esrar olduğu belirlendi. Narkotik polisi, A.H.Z.B., H.B. ve Türk vatandaşı E.A.'yı 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan adliyeye sevk etti. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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