Güncel

2 kadın cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı

Jandarma Dedektiflerinin titiz çalışmaları ve DNA teknolojisinin etkin kullanımı neticesinde; 2016 yılında İstanbul'da işlenen 2 ayrı kadın cinayeti, Bolu-Mengen'de bulunan kemik parçaları ve sigara izmaritinden yola çıkılarak aydınlatıldı.

IHA3 Mart 2026 Salı 08:11 - Güncelleme:
2 kadın cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı
ABONE OL

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Kriminal Başkanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Bolu ili Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde 24 Temmuz 2024 tarihinde toprağa gömülü halde bulunan kafatası ve kemik parçalarına Jandarma Kriminal Başkanlığınca DNA incelemesi yapıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığınca; Interpol üzerinden ailelerine ulaşıldı ve maktuller ile İstanbul'da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlikleri kesin olarak tespit edildi. Çalışmalar sonucunda; maktullerden alınan örnekler, 2016 yılında İstanbul'da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleşti.

Yapılan detaylı araştırmalar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine neticesinde, kemiklerin 2016 yılından bu yana kayıp olarak aranan M.M. ve M.Y isimli yabancı uyruklu 2 kadına ait oldukları belirlendi. JASAT ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince maktullere ait cep telefonlarının HTS kayıtlarının incelenmesi ile derinleştirilen soruşturmada; maktullerin F.Y. ve Y.D. isimli şahıslar tarafından öldürülüp Mengen'de ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıkarıldı. Faillerin, 2016 yılında işledikleri diğer 'Kasten Öldürme' suçundan dolayı, halen hükümlü olarak cezaevinde oldukları tespit edildi.

25 Şubat tarihinde ifadeleri alınan iki şüpheli, 'Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçundan bir kez daha tutuklandı ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

