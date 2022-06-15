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2 kamyon çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti

Bingöl'de 2 kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
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Muhammet Emin Aydın idaresindeki 23 BZ 950 plakalı canlı yavru balık yüklü kamyon, Bingöl-Elazığ kara yolunun 33 Er Şehitler Anıtı mevkisinde Reşit Polat yönetimindeki 23 BA 417 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Emin Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Bu arada, kamyonda taşınan yavru balıkların bir kısmı yola savruldu, kalanlar da başka bir araca nakledildi.

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