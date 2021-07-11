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2 kardeşi vuran düğün magandası eski muhtar tutuklandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, düğünde havaya ateş edip bir kardeşin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan eski muhtar Nail Ergül, tutuklandı.

DHA11 Temmuz 2021 Pazar 17:53 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 17:54
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Tuğrul köyünde dün yapılan bir düğünde rastgele havaya ateş eden Çamlı köyü eski muhtarı Nail Ergül'ün silahından çıkan mermiler, düğündeki misafirlerden Ali Rıza Sarıoğlu ve kardeşi Ersan Sarıoğlu'na isabet etti. Olayda Ali Rıza Sarıoğlu hayatını kaybetti, kardeşi Ersan Sarıoğlu ise hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde, jandarma tarafından gözaltına alınan Nail Ergül, bugün tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Nail Ergül, Düzce F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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