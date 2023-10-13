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  • 2 kişi ölmüştü... Arazi kavgasında 10 gözaltı
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2 kişi ölmüştü... Arazi kavgasında 10 gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2'si jandarma 6 kişinin yaralandığı arazi anlaşmazlığı kavgasıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

AA13 Ekim 2023 Cuma 10:42 - Güncelleme:
2 kişi ölmüştü... Arazi kavgasında 10 gözaltı
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Serik ilçesi Zırlankaya Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün akşam iki aile arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşmüştü.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerine de ateş açılmıştı.

İki kişinin öldüğü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturmada, iki aile arasında yaklaşık 1,5 yıldır arazi anlaşması nedeniyle husumet bulunduğu anlaşıldı. Her iki aile fertlerinin Zırlankaya Mahallesi'nde evlerinin yan yana olduğu da belirlenirken, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Serik Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kavgada 2 kişinin öldüğü, 2 jandarma personelinin de yaralandığı belirtilerek, "Yaralanan 3 vatandaşımız tedavileri sonrasında hastaneden taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Ahmet Yavuz'un 2009-2011 yılları arasında AK Parti Serik İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunduğu ve Zırlankaya Mahallesi'nde çiftçi olduğu belirtildi.

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