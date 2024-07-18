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2 kişinin yaralandığı minibüs kazası kameralara böyle yansıdı

Tekirdağ'da minibüs ile triportörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA18 Temmuz 2024 Perşembe 17:36 - Güncelleme:
2 kişinin yaralandığı minibüs kazası kameralara böyle yansıdı
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Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi Pınarça Mahallesi girişinde O.Ö.'nün (14) kullandığı triportör, akaryakıt istasyonuna dönerken Y.Ü. yönetimindeki 59 TE 362 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle triportörden düşen sürücü O.Ö ile yanındaki E.Ö., yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Y.Ü., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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