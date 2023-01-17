2 kişiyi tüfekle rehin alan sanık 41 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Sabahattin Yenigün mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya sanık avukatı katıldı. Sanığın yakınları ise duruşmayı izleyici olarak takip etti.

47 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU



Önceki celsede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanık Sabahattin Yenigün'ün, Ferit Takan ve Halit Aladağ'a karşı 'konutta veya iş yerinde yağma', Halit Aladağ ve İrfan Poltara'ya karşı 'cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', Ferit Takan'a karşı 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 47 yıla kadar hapsini talep etmişti.

"MÜŞTEKİLERLE ARAMDA HERHANGİ BİR SORUN YOKTUR"



Karardan önce son sözleri sorulan sanık Sabahattin Yenigün, suçlamaları reddederek, "Suç işleme kastım yoktur. Can güvenliğim sebebiyle suç kastı olmadan hareket ettim. Uzun süredir cezaevindeyim, rahatsızlıklarım vardır. Tedavi olamıyorum. Fizik tedavi görebilmem ve tedavilerim için gerekirse elektronik kelepçeyle de olsa tahliyemi istiyorum. Müştekilerle aramda herhangi bir sorun yoktur, aram iyidir. Kendileri komşularım olur. Beraat ve tahliyemi istiyorum. Ben bu suçları kasıtlı olarak işlemedim. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Askerlik çağım gelmiştir. Askere gidip kendime yeni bir sayfa açmak istiyorum" dedi.

3 KİŞİYE KARŞI 3 FARKLI SUÇTAN 41 YIL 4 AY HAPİS



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sabahattin Yenigün'ü Halit Aladağ'a karşı işlediği 'yağma' suçundan 14 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın İrfan Poltara'ya karşı işlediği 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 12 ay hapsine hükmetti. Sanığın Ferit Takan'a karşı işlediği 'yağma' suçundan 14 yıl ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 2 yıl 16 ay hapsine karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık Sabahattin Yenigün toplamda 41 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Olay, geçen yıl Mart ayında meydana gelmişti. Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Sebahattin Yenigün (22), komşusu Ferit Takan'ı silahla tehdit ederek 26 ABV 768 plakalı otomobilini gasp etti. Araçla ilçedeki bir akaryakıt istasyonuna giden şahıs, otomobile yakıt doldurttuktan sonra istasyon çalışanlarından Halit Aladağ'ı elindeki tüfek zoruyla araca bindirip Mesudiye Mahallesi'ne döndü. Yenigün, mahallede yolda yürüyen İrfan Poltara'yı da ayağından yaraladıktan sonra rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Eskişehir Jandarma Komando Bölüğü'nün yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekiplerinin 'teslim ol' çağrısına uymayarak tüfekle ateş eden Sabahattin Yenigün, 2 saat boyunca ikna edilemeyince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheli ve tüfekle yaraladığı İrfan Poltara hastaneye kaldırıldı. Sabahattin Yenigün, tedavisinin ardından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.