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2 metre 60 santim uzunluğundaki ve 290 kilogram ağırlığındaki dev orkinos balığı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Ankara'da bir balıkçı tarafından satışa sunulan 2 metre 60 santim uzunluğundaki ve 290 kilogram ağırlığındaki dev orkinos balığı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Orkinos yakalandığı Zonguldak'tan sabaha karşı Ankara getirildi.

  • DHA
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Zonguldak'ta sabaha karşı balıkçılar tarafından yakalanıp Ankara'ya getirilen 290 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir balıkçı tarafından satışa sunuldu. 2 metre 60 santim uzunluğundaki orkinosu meraklı gözlerle inceleyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti. Ankara'da 20 senedir balıkçılık yapan Kenan Yağın, orkinosun kilosunu 35 TL'ten sattıklarını ve kısa sürede tükendiğini söyledi.
 
'HALKIMIZ TAZE BALIK YİYEBİLSİN DİYE BÜYÜK FİRMALARA VERMEDİK'
 
Orkinosun bugün sabaha karşı Zonguldak Ereğli'de yakalandığını belirten balıkçı Kenan Yağın, şunları söyledi:
 
"Arkadaşlarımız ilk yakaladıklarında zaten balığın büyüklüğünden dolayı tekneye çekememişler. Teknenin kenarına bağlamak suretiyle kıyıya doğru 12 kişinin yardımıyla bunu denizden çıkartıp karaya indirmişler. 00.30'dan sonra saat sabah 07:30'da da Ankara'ya getirdik. Şu anda daha 1 günü doldurmadığı için taze de bir balık. Halkımızın da yoğun ilgisi var. Orkinos denilen bu balık azman istavrit olarak da geçiyor. Bu balık marketlerde ton balığı olarak satılıyor. Kılçık oranı da az olduğu için çocukların da sevdiği bir balık. Akşam 18.30 gibi keseceğiz ve sattığımız kişilere pay edeceğiz. Büyük firmalar, büyük restoranlar istedi ancak halkımız taze balık yiyebilsin diye biz vermedik."
 

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