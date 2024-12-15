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Güncel

2 milyon 835 bin araçta denetim; 459 bin sürücüye ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5-12 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 835 bin 873 aracın denetlendiğini ve 459 bin 262 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

15 Aralık 2024 Pazar 10:27 - Güncelleme:
2 milyon 835 bin araçta denetim; 459 bin sürücüye ceza
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 5-12 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 835 bin 873 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 89 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 112 bin 266, periyodik muayenesi yapılmamış 25 bin 417, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 624 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 965 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 459 bin 262 araca/sürücüye işlem yapıldı" dedi.

EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİ

Emniyet kemeri denetimlerine ilişkin verilerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Emniyet kemeri kullanımı denetimleri ile ilgili olarak 2024 yılında toplam 781 bin 481 adet işlem yapıldı. Emniyet kemeri takmak yalnızca sürücülerin değil, tüm yolcuların can güvenliğini sağlamaktadır. Lütfen can güvenliğimiz için emniyet kemerimizi takmaya özen gösterelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

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