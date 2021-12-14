İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2021 Salı / 10 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,1492
  • EURO
    15,9869
  • ALTIN
    811.11
  • BIST100
    2101.51
Güncel

2 milyon liralık lüks araba yandı

İstanbul Avcılar D-100 Karayolu yan yolda gece saatlerinde park halindeki lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası lüks otomobil kullanılmaz hale geldi.

DHA14 Aralık 2021 Salı 09:08 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 09:08
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda yaklaşık 2 milyon lira değerindeki lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Park halindkei otomobildeki alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. Öte yandan aracın plakasının olmadığı görülürken, plakayıaraç sahibinin söktüğü iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.