2 milyon liralık sahte ilaç baskını

DHA 11 Mayıs 2021 Salı 12:06 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 12:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te satışı yasak olan sağlık ürünlerinin piyasaya sürüldüğünü belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler, dün Fatih'te 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 2 milyon 556 bin liralık; 849 kutu besin takviyesi, 156 bin 780 yağ yakıcı, kas onarıcı ve geliştirici tablet hap, 2 bin 944 hormon artırım etkili takviye solüsyon, 24 bin 50 performans artırıcı ve yağ yakıcı ampul, bin 200 hormon artırım etkili takviye enjeksiyon, 155 kilogram cinsel ilaç yapımında etken madde olarak kullanılan protein tozu, karbonhidrat ve aminoasit madde olmak üzere toplamda 189 bin 373 sahte sporcu ürünü ele geçirildi.

İNTERNET ÜZERİNDEN DE SATIŞININ YAPMIŞLAR

Operasyonda satışının yasak olduğu ve çoğunun ruhsatının olmadığı, ruhsatı olan ürünlerinde satışının doktor tarafından reçeteli yazılarak eczanelerden temin edilen ürünler olduğu belirlendi. Ayrıca, vücut gelişiminde sorun olan çocukların büyümesinde ve vücut gelişimine destek için doktor tarafından reçetelenen ilaçlar ele olduğu tespit edildi. Bu ürünleri vücut geliştirme sporu yapan insanların daha çok tercih ettiği, insan sağlığına zararlı olduğu, bu ilaçları kullananlarda bağımlılık yaptığı, internet üzerinden de satışının yapıldığı, nerede üretildiği belli olmayan merdiven altı olarak tabir edilen vücuda enjeksiyon ile yapılan performans artırıcı ve yağ yakıcı ilaçların, satışının yapıldığı tespit edildi.

OPERASYON KAMERADA

Baskında adreste bulunan Y.P., isimli şüpheli gözaltına alındı. Y.P.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Her Tür Yenilecek veya İçilecek Şeyleri veya İlaçları Satma, Tedarik Etme, Bulundurma" suçundan bugün mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. Operasyon anları kameralara da yansırken, ele geçirilen ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.