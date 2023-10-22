2 milyonluk soygun yapan hırsızlar kıskıvrak yakalandılar!

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan süt ürünleri fabrikasında bir grup hırsız, içeride bulunan yaklaşık 2 milyon TL değerinde kolilerce kaşar peynirini araca yükleyip kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandılar.

Olay, geçtiğimiz Perşembe sabah saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan süt ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup hırsız, 34 HJD 251 plakalı hafif ticari araç ile fabrikaya yaklaştı.

Araçtan inerek fabrikaya gizlice giren hırsızlar içeride bulunan yaklaşık 2 milyon TL değerinde kolilerce kaşar peynirini araca yüklemeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine şahıslar ayrılamadan olay yerine Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Araçları ile kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan polis ekipleri, aracın önünü keserek hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Olayda 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlardan 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Yaşanan o operasyon anları ise fabrikanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.