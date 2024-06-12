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2 öğrenciye tokat atan imam açığa alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Hazreti Ömer Yatılı Kuran Kursu'nda geçen yıl 2 öğrenciye tokat atan imam İ.İ., görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açığa alındı. Olayla ilgili idari soruşturma sürerken, imam İ.İ. 'Uyarı amaçlı, bir daha kavga etmemeleri için ikisine de tokat attım' dedi.

DHA12 Haziran 2024 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
2 öğrenciye tokat atan imam açığa alındı
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Olay, 10 Ekim 2023'te Silopi ilçesi Başverimli beldesindeki Hazreti Ömer Yatılı Kuran Kursu'nda meydana geldi. Kursta görevli imam İ.İ., biri 21, biri 17 yaşında olan 2 öğrenciye tokat attı. O anlar, kursun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından imam İ.İ., müftülük tarafından açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı.

'7-8 AY ÖNCESİNE AİT BİR OLAY'

DHA'nın telefonla ulaştığı İmam İ.İ., çocukların o dönem 1 hafta boyunca kavga ettiklerini, yine kavga ettiklerini duyunca bir daha kavga etmemeleri için kendilerini uyarıp, tokat attığını belirterek, "Çocukların kavga ettiğini duydum. Uyarı amaçlı, bir daha kavga etmemeleri için ikisine de tokat attım. Onları barıştırdım. Şimdi ağabey-kardeş olmuşlar. Biri 21 yaşında, biri de 17 yaşında. Hala bizim öğrencilerimizler. Şikayet konusu da olmamış. Ne aileleri ne de kendilerinden herhangi bir şikayet yok. 7-8 ay öncesine ait bir olay. Görüntüler ortaya çıktıktan sonra açığa alındım, idari soruşturma devam ediyor" dedi.

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