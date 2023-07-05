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2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu malzemelerin 11 adet 120 mm havan mühimmatı, 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları, bir adet 120 mm havan namlusu, bir adet 81 mm havan tablası, iki adet jelikan olduğu bilgisi paylaşıldı.

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